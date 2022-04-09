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Leyla Güven'in avukatı Yalçındağ, AYM'nin ihlal kararını değerlendirdi: Bir an önce serbest bırakılmalı

"Yargıtay'da temyiz aşamasında olan dosyanın bozulması gerekiyor"

09 Nisan 2022 14:34

AYM Genel Kurulu, DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in milletvekili seçilmesine rağmen tutuklanmasına ilişkin ihlal kararı verdi. Artı Tv yayınına bağlanan Leyla Güven'in avukatı, Reyhan Yalçındağ Baydemir, "Dosyanın tamamında ifade özgürlüğüne denk gelen basın açıklaması olduğunu göz önüne aldığımızda bir an önce Yargıtay'da temyiz aşamasında olan dosyanın bozulması gerekiyor" dedi. 

Beydemir, "Anayasa Mahkemesi ne olursa olsun yargılamanın  durması gerekiyordu diyor. Yargılama durmadığı için AYM şu an ihlal kararı verdi. O sebeple bir an önce dosyanın bozulması ve müvekkilimizin özgürlüğüne kavuşması gerekiyor" diye konuştu.

Baydemir, bu kararın 4 yıl aradan sonra verilmesinin bile sorun olduğunu ifade ederek, “Bugünden itibaren Güven’in dosyalarında yeni bir sürecin başladığını söyleyebilirim. Başta Yargıtay’da temyiz aşamasında olan dosyası olmak üzere bozulması ve müvekkilimizin derhal özgürlüğüne kavuşması için girişimlerde bulunacağız. Gerekçeli kararın açıklanmasıyla birlikte girişimlerimiz başlayacak” dedi. 

TIKLAYIN - AYM Leyla Güven’in tutuklanmasında ihlal kararı verdi

 

 
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