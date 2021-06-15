Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Üzümcü, çevrede toplanan kitleye seslenerek, anayasanın 64'üncü maddesini açıp okumaları talebinde bulunduktan sonra, sanatçıların sorunlarına dikkat çekmek, devletin anayasada yer alan 64'üncü maddesini uygulamadığını savunarak kısa bir performans gerçekleştirdi. Çevrede toplanan kitle, Üzümcü'ye alkışlarıyla destek verdi.