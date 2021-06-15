Artı Gerçek'te yer alan habere göre , Üzümcü, çevrede toplanan kitleye seslenerek, anayasanın 64'üncü maddesini açıp okumaları talebinde bulunduktan sonra, sanatçıların sorunlarına dikkat çekmek, devletin anayasada yer alan 64'üncü maddesini uygulamadığını savunarak kısa bir performans gerçekleştirdi. Çevrede toplanan kitle, Üzümcü'ye alkışlarıyla destek verdi.

Nâzım Hikmet'in 'Memleketimden İnsan Manzaraları' şiirinden bir bölüm okuyan Üzümcü, iktidara Anayasanın 64. Maddesini hatırlattı.

Anayasa'nın 64'üncü maddesi: Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.