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Levent Üzümcü: Adına demokrasi dedikleri bir saçmalıkla yönetiliyoruz

29 Kasım 2016 22:31

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, bir valinin oyununu kimse görmesin diye en arka koltukta izlediğini söyledi. Üzümcü, "İnsanlar artık bir oyunu izlemekten dahi korkuyorlar" dedi. Üzümcü, “Adına demokrasi dediğimiz ama asla demokrasi ile uzaktan yakından alakası olmayan bir saçmalıkla yönetiliyor ülke” dedi. Artvin Çoruh Üniversitesi Üzümcü'nün oyununu gerekçe göstermeden iptal etmişti. Konuyla ilgili KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın yayınında açıklama yapan usta sanatçı, insanların, özellikle bürokrat ve siyasetçilerin oyununa gelmeye korktuklarını söyleyerek, adını vermediği bir valinin oyununu kimse kendisini görmesin diye en arka koltukta izlediğini anlattı.

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