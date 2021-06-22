Levent Gültekin: Seçimi kazanmak için ülkeyi çatışmaya, bölünmeye, yıkıma sürüklüyorlar bu kadar açık

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Gazeteci Levent Gültekin, HDP'ye yönelik kapatma davasına ilişkin iddianamenin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan 'HDP'nin kapatılması' tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, iktidar ortaklarının varlıklarını sürdürebilmek için toplumdaki öfkeyi yönettiğini, muhalefetin bir araya gelmesini engellediğini ve HDP seçmenini de sandıktan uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

Halk TV'de Murat Sabuncu ile birlikte yaptıkları 'İki Yorum' programında konuşan Gültekin, "Dışarıdan bakınca, ülkeyi yönetenler PKK'ya bu kadar iyilik yapıyorlar diye düşünürüm. PKK ve HDP bileşik kaplar gibidir hangisi güçlenirse diğeri zayıflıyor. Biz istiyoruz ki HDP güçlensin ki PKK ortadan kalksın. İktidar ise tam tersini yapıyor" dedi.

HDP'ye yönelik kapatma davasının da bununla bağlantılı olduğunu savunan Gültekin, "Türkiye'yi bölmek isteyenler parti kapatırlar, siyasetin zemini ortadan kaldırırlar, insanların siyasette var olmasını engelleyip dağa, çatışmaya, silaha iterler. Türkiye'yi bölmek isteyen hukuku yok sayıp belediyelere kayyum atar, sabah akşam grup toplantısında bir kesimi düşman ilan eder" diyerek "HDP'yi yok ederek PKK'yı tek alternatif haline getirmeye çalışıyorlar" dedi.

Gültekin iktidarın terk derdinin seçimi kazanmak olduğunu belirterek ""HDP'yi ortadan kaldırırsak, Kürt seçmenin sandığa gitmesini engellersek tekrar kazanırız diye düşünüyorlar. Seçimi kazanmak için ülkeyi çatışmaya, bölünmeye, yıkıma sürüklüyorlar bu kadar açık" diye konuştu.

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