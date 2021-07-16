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Levent Gültekin: Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar

16 Temmuz 2021 11:22

Gazeteci Levent Gültekin, 15. Temmuz'un 5. yılında yaptığı yorumda "Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar" diye konuştu. 

15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Geçen beş yılı, süreçte yaşananları, o geceyi hazırlayan olayları Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu'ya yorumladı. 

"Darbe var ortada, 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üstüne yıktılar" diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Harp Okulu'nda 15 yaşındaki çocukların komutanın talebinden başka yapabileceği ne var ki? O çocuk 15 yaşında itaat etmemeyi bilmez, karşı koymayı bilmez, yanlışla doğruyu ayırmayı bilmez. Kaldı ki o çocuklara "Darbeye gidiyoruz" da dememişlerdir muhtemelen. O çocuklara müebbet hapis cezası verdiler. Bunun gibi korkunç hatalar yapıldı. İktidar için büyük bir lütuftu. Darbenin tek kazananı var, AK Parti iktidarı."

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