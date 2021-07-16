Levent Gültekin: Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar

Gazeteci Levent Gültekin, 15. Temmuz'un 5. yılında yaptığı yorumda "Darbeyi 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üzerine yıktılar" diye konuştu.

15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Geçen beş yılı, süreçte yaşananları, o geceyi hazırlayan olayları Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu'ya yorumladı.

"Darbe var ortada, 15 yaşındaki Harbiyeli çocukların üstüne yıktılar" diyen Gültekin, şunları söyledi:

"Harp Okulu'nda 15 yaşındaki çocukların komutanın talebinden başka yapabileceği ne var ki? O çocuk 15 yaşında itaat etmemeyi bilmez, karşı koymayı bilmez, yanlışla doğruyu ayırmayı bilmez. Kaldı ki o çocuklara "Darbeye gidiyoruz" da dememişlerdir muhtemelen. O çocuklara müebbet hapis cezası verdiler. Bunun gibi korkunç hatalar yapıldı. İktidar için büyük bir lütuftu. Darbenin tek kazananı var, AK Parti iktidarı."