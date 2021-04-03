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Lebron James’li yeni Space Jam filminden ilk fragman yayınlandı

03 Nisan 2021 16:21

İlk filmi 1996 yılında yayınlanan, başrolünde Michael Jordan'ın olduğu Space Jam'in devam filmi Space Jam: A New Legacy'den ilk fragman paylaşıldı.

Space Jam: A New Legacy, 16 Temmuz 2021'de vizyona girecek. Amerika'da vizyon tarihi ile aynı gün 1 aylığına HBO Max'te de yayınlanacak film Türkiye'de yalnızca sinemalarda vizyona girecek.

Filmin yönetmenliğini Malcolm D. Lee; senaritsliğini ise Leo Benvenuti, Steve Rudnick, Timothy Harris ve Herschel Wingrod üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard bulunuyor. Ayrıca WNBA oyuncularından Diana Taurasi, Nneka Ogwumike ve Chiney Ogwumike de kadroda bulunacak. 

Space Jam: A New LegacyLeBron Jamesyeni filmfragman

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