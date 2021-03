T24 Haber Merkezi

ABD’de kasım ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Joe Biden, dün görevi Donald Trump’tan devraldı. Yemin töreninde ise milli marşı seslendiren dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın performansının ardından eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın eşi Michelle Obama'ya yaptığı yorum dikkat çekti. Gaga'nın Michelle Obama'nın yanından geçerken "You look so wonderful" (Mükemmel görünüyorsun) dediği anlar sosyal medyada gündem oldu.