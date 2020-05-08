La Liga'da antremanlar başladı; Messi yeniden sahada...

İspanya La Liga ekipleri sağlık kontrolleri ve yeni tip Koronavirüs testlerinin ardından 8 Mayıs Cuma günü itibarıyla antrenmanlara başladı.

La Liga ekiplerinden Barcelona'da Twitter hesabından Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'yi ve antremandan görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde Messi, antremanda top sektirirken görüldü.

Dünyadaki birçok ligde olduğu gibi İspanya'nın üst düzey futbol ligi La Liga'da da fotbola Covid-19 salgınına karşı tedbir amaçlı ara verilmişti.