La Casa de Papel'in yeni fragmanı yayınlandı: Asıl kaos şimdi başlıyor

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında bulunan La Casa de Papel'in 4. sezon fragmanı yayınlandı.

İlk bölümü 3 Nisan 2020'de yayınlanacak olan dizinin fragmanında yer alan 'Asıl kaos şimdi başlıyor' sözleri izleyicileri yüksek aksiyonlu bir sezonun beklediğine işaret ediyor.

Dizinin bu sezonunda Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Alba Flores, Rodrigo de la Serna, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Itziar Ituño, Esther Acebo, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Enrique Arce, Paco Tous ve María Pedraza rol alacak.