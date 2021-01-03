KYK borçlusu gençlerden, borçların silinmesi talebiyle Ankara'ya yürüme kararı

Sayıları 5,5 milyonu bulan KYK borçlusu gençler, borçlarının silinmesi için Türkiye’nin birçok ilinden Ankara’ya yürüme kararı aldı. Öğrenciler, “Gençler işsiz ama onlardan borcu ödemesi bekleniyor” dedi.

Seslerini duyurmaya çalışan gençler örgütlenerek, 'KHK Borçluları Hareketi’ni kurdu. Çeşitli illerde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan gençler şimdi Ankara’ya yürümeye hazırlanıyor. Talepleri ise 'KHK borçlarının silinmesi.'

"Birleşe birleşe Ankara'ya"

KYK Borçluları Hareketi’nden Kübra Denli, yürüyüşlerinin tarihinin henüz belli olmadığını ancak ilerleyen günlerde tarihin belli olmasıyla beraber Türkiye’nin birçok şehrinden Ankara’ya yürüneceğini söyledi. KHK Hareketi’nden Candeniz Aksu ise yaklaşık 3 aydır borçların silinmesi için mücadele ettiklerini belirterek, “Bu borçlar silinmezse biz farklı noktalardan birleşe birleşe Ankara’ya yürüyeceğiz” diye uyarıda bulundu.

"İş yok ama borç isteniyor"

KYK Hareketi’den Ebru Sert, üniversite döneminde yemekhaneye, ulaşım gibi masraflarını karşılamak için aldıkları kredilerin ödenemeyecek seviyelerde olduğunu vurgulayarak, “Bu borcu istihdam edilemediğimiz, iş bulamadığımız için ödeyemiyoruz. İş bulanlarımız da haftalık, günlük işlerde veya en fazla asgari ücretle çalışıyor” dedi. KYK kredisinin taksitlerinin asgari ücretle ödenemeyeceğini kaydeden Sert, “En az borcun 10 bin lira olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Gün geçtikçe faiz ekleniyor. Faizler katlanıyor ve faizler ana borcunu katlamış birçok arkadaşımız var. Gençler işsiz ama onlardan borcu ödemesi bekleniyor” dedi.

Siyasilerden gençlere destek

KYK’lı gençlere siyasilerden de destek var. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Neredeyse gençlerin yarıdan çoğu devlete borçlu gözüküyor. Halbuki devletin gençlere borcu var" derken, CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer, “Siyaset grubuna sesleniyorum: Gençlerimiz işsiz, gençlerimiz borçlu. KYK borçlarının silinmesi için el ele verelim, gençlerimize destek olalım m KYK borçları silinmeli” diye çağrıda bulundu.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Arık, “Birçok şirketin vergisini silmek için bütçe bulan hükümet KYK borçlarını göz ardı etmektedir. KYK borçlularının çağrısına kulak verilmeli ve KYK borçları silinmelidir” diye vurguladı.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya gençlerin yaşama sırtında kamburla başladığını söyleyerek, “KYK mağduru gençlerimizin sesi olalım. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na on binlerce lira borçlanarak yaşama bir kamburla başlamaya çalışan gençlerimiz bizden destek bekliyor. KYK borçları silinsin" dedi. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş “Hükümete sesleniyorum: Gençlerin üzerindeki yükü alın, KYK borçlarını silin” diyerek gençlere destek oldu.

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, “Kalyon İnşaat’a 9,5 milyarlık vergi muafiyeti getireceğinize öğrencilerin KYK borçlarını silin” diyerek KYK’lı gençlerin yanında olduğunu dile getirdi.