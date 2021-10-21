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KYK binasından hırsızlık güvenlik kamerasında

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

21 Ekim 2021 19:41

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık şüphelisi, tadilat yapılan Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasından piyasa değeri 15 bin lira olan karot makinesi, hilti ve matkap çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 2 Eylül sabahı, Konak Varyant mevkisinde meydana geldi. Güçlendirme çalışması yaptıkları KYK binasına gelen işçiler, karot makinesi, hilti ve matkabın bıraktıkları yerde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarından malzemelerin çalındığını anlayan işçiler, polise bildirdi. 

Gelen ekipler, kamera görüntülerinden piyasa değeri 15 bin lira olan malzemeleri çalan şüphelinin eşkalini tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

kykyurt

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