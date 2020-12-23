Kuzey Ormanları Savunması'ndan 'alternatif' Cengiz Holding reklamı: "Azimle, inatla çalan bir avuç şirket neden hiç durmaz?"

Kuzey Ormanları Savunması, Cengiz Holding'in reklamına alternatif bir reklam videosu hazırladı. Videoda, "Azimle, inatla çalan bir avuç şirket neden hiç durmaz?" sözlerine yer verildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen ve Türkiye'de en çok kamu ihalesi alan şirketler arasında bulunan Cengiz Holding'in 'dislike' yağmuruna tutulan reklamına alternatif bir reklam videosu hazırlandı.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından hazırlanan videoda, "Koskoca memleket... Şöyle bir etrafına bakıp düşündün mü hiç, İstanbul'un göz bebeği Kuzey Ormanları'nı yok eden havalimanı kim yaptı? Karadeniz'in coşkun akan derelerini kim kuruttu? 3.5 milyon ağacı kesmeye kim niyetlendi, Kaz Dağları'na kim göz dikti? Geleceğimiz çalındı, yeryüzü sürdürülemez hale geldi. Peki bunları kim yaptı? Biz çok iyi biliyoruz. Defol Cengiz!" cümleleri yer aldı.