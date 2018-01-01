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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: Nükleer silah düğmesi sürekli masamda, bu bir tehdit değil, bu bir gerçek...

01 Ocak 2018 17:16

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD'ye yönelik eleştirilerini tekrarladı ve "nükleer silah düğmesinin masasında olduğunu" söyledi. Kim, Güney Kore'de düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na heyet gönderebileceklerini de belirtti. Kuzey Kore lideri, ABD'nin tamamının vuruş menzillerinde olduğunu söyledi: "Bütün ABD, nükleer silahlarımızın menzili içinde ve bir nükleer düğme her zaman masamda duruyor. Bu bir tehdit değil, gerçek". Kim, 'ülke olarak bu yıl nükleer silah başlıklarının ve balistik füzelerin kitlesel bir şekilde üretime yoğunlaşmaları gerektiğini de' belirtti.

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