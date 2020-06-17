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Kuzey Kore, irtibat bürosunun havaya uçurulması görüntülerini yayınladı

17 Haziran 2020 11:00

Kuzey Kore, Güney Kore sınırında bulunan Kaesong bölgesindeki ortak irtibat bürosunu havaya uçurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki tansiyon artmaya devam ediyor. Güney Koreli yetkililer, dün Kuzey Kore'nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurmuştu. Güney Kore Birleşme Bakanlığı, iki Kore ülkesinin iletişimi için 2018 yılında açılan ve Ocak ayında koroma virüs salgını kapsamında boş alanın yerel saatle 14.49'da havaya uçurulduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, irtibat bürosunun havaya uçurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Şiddetli bir patlamanın meydana geldiği anlaşılan görüntülerde, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldiği görülüyor.

Kuzey, Güney’in teklifini reddetti

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kaesong ve Kumgang Dağı sınır bölgelerine yeniden gireceğini açıklayarak, 2018 yılında Seul ile varılan anlaşmaya rağmen askerden arındırılmış bölgede her türlü düzenli askeri tatbikatın sürdürüleceğini vurguladı.

Öte yandan, Kuzey ile Güney arasındaki tansiyon artarken Kuzey Kore’nin, güney Kore’nin gizlice yaptığı teklifi de duyurdu. Kuzey Kore, Güney Kore’nin tansiyonun düşürülmesi için “özel elçi” gönderilmesi teklifini “sert” bir şekilde reddettiklerini açıkladı.

Güney Kore’den sınıra tank ve asker

İki ülke arasındaki iletişimin irtibat bürosunun havaya uçurulması ile neredeyse kopma noktasına gelirken, Güney Kore sınıra asker gönderdi. Güney Kore, Kuzeya ile olan sınırına tanklar yerleştirirken Kuzey Kore yönetimi de birliklerinin bölgeye girmeye hazır olduğunu söyledi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Ofisi Direktör Yardımcısı Kim You-geun, "Kuzey Kore'nin irtibatı bürosunu havaya uçurmasından büyük üzüntü duyuyor. Kuzey Kore’nin durumu daha da kötüleştiren herhangi bir eylemde bulunması halinde şiddetle cevap vereceğimiz bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

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