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Kuyumcunun yüzüne taşla vurup altınlarla kaçtı

Kocaeli'de bir şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgâhtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı

23 Ağustos 2021 20:58

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir kuyumcu dükkânına giren şahıs, kuyumcunun yüzüne elindeki taşla vurup, tezgâhtan aldığı altınlarla kayıplara karıştı.

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