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Kutusu alev alan havai fişekler, yol ortasında böyle patladı

07 Temmuz 2020 16:29

Antalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Kutusu alev alan havai fişekler yol ortasında patladı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, düğün konvoyu için hazırlık yapılacağı sırada içerisinde onlarca havai fişek bulunan kutu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Fişekler bir anda etrafa yayılmaya başlayınca, konvoya katılanlar etrafa kaçmaya başladı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

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