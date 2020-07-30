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Kutlama Oba projesi: Yeni bir hayat kurma isteğiyle yola çıkmış bir grup insanız

30 Temmuz 2020 16:08

Kazdağlarında bir grup kişi, "köylerde nüfus azalmış, üretici olmak karlı olmaktan çıkmıştır" diyerek "Doğaya saygıyla dönerek üretmek" mottosuyla 'Kutlama Oba' projesini başlattı. Bu projeye katılan ve katılacak kişilere 'Kutlama Oba' manifestosunda şu ifadeler kullanıldı; 
 
"Doğaya saygıyla dönerek üretmek, ürettiklerimizi son kullanıcıya göndererek obalarımıza katılan herkesin kattığı emek değerinin karşılığını tam almasını sağlamak amacımızdır. 
Her oba için arazinin ihtiyaç duyduğu emek ve karşılayacağı kazanç, hesaplanan nüfusun üst limitine göre belirlenecektir."
 
Kutlama Oba manifestosu şu şekilde; 
 
"Dünya hastalıklar ve ekonomik krizler altında, gezegenimiz tükenme noktasına gelmişken bu sorunlara çare olacak yeni bir hayat kurma isteğiyle yola çıkmış, farklı yeteneklere sahip bir grup insanız. 
Sanatın ve maddi kazancın cazibe merkezi yapması sebebiyle şehirler kalabalıklaşmış, köylerde nüfus azalmış, üretici olmak karlı olmaktan çıkmıştır. 
 
"Doğaya saygıyla dönerek üretmek, ürettiklerimizi son kullanıcıya göndererek obalarımıza katılan herkesin kattığı emek değerinin karşılığını tam almasını sağlamak amacımızdır. 
Her oba için arazinin ihtiyaç duyduğu emek ve karşılayacağı kazanç, hesaplanan nüfusun üst limitine göre belirlenecektir."
 
Bu limitten sonra katılmak isteyen arkadaşlarımızın yeni obalar oluşturmalarına destek sağlanacaktır. Teknolojik imkanlarla bilgiyi paylaşarak, kendine yeten bireylerin üretimiyle yükselen, entelektüel bakış ve sohbetlerle, sanatın her dalının güzellik kattığı obalarımızda doğanın içinde ferah bir yaşam ortak amacımızdır. Başarılarımızı kutlamak yeni günler için güç kazanmamızı sağlayacak, rekabet yerine dayanışmanın gücünü yaşatacaktır."
 
Projeyle ilgili videoları izlemek için - Kutlama Oba
 
Projeye şu linkten bağış yapılabilir - https://www.patreon.com/kutlamaoba

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