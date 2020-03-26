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Kuşadası Belediyesi'nden evlerinde kalanlara bandolu destek

26 Mart 2020 10:32

Aydın Kuşadası Belediyesi yeni tip Koronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların moralini yerine getirmek için belediye bandosunu sokakta gezdirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in isteğiyle mahalleleri tek tek dolaşıp konser verdi.

Kuşadası'nda Belediye Bandosu mahalleleri tek tek dolaşarak vatandaşların moralini yükseltmek için konser verdi. Bazı mahallelerde balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun çaldığı marşlara alkışlarla eşlik etti.

Yeni tip Koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın çoğu hastalıktan korunmak için evlerine kapanmış durumda. Böylesine güç bir ortamda hepimizin morale ihtiyacı var. İlerleyen günlerde etkinliğimiz farklı mahallelerde devam edecek” dedi.

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