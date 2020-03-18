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Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında kurumlardan videolu paylaşımlar

18 Mart 2020 11:38

18 Mart 1915 Çanakkale zaferinin 105. yılı dolayısıyla kurumlar, zaferi anma videoları hazırladı. 

İşte onlardan bazıları;

Operatör şirketi Turkcell'in videosunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk gösterilerek, "Dünyanın en zor savaşlarından birinde, o savaşı kazanabilecek tek komutanın ordumuzda olabilme ihtimali. Bu zafere belki dünya ihtimal vermedi ama Mehmetçik için tek ihtimal zaferdi" denildi. 

Videoda ayrıca Atatürk'ün en sevdiği türkülerden 'İki Keklik' kullanıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 18 Mart videosunda ise "Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Dumlupınar'dan Kore'ye, Barış Pınarı'ndan Bahar Kalkanı'na kükreyen aslanlarız" denildi. 

Milli Savunma Bakanlığı da aynı videoyu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise videosuna "105 yıl önce, Çanakkale’de verdikleri mücadele ile bizleri bugünlere taşıyanların zaferini, kıtaları birbirine bağlayan bir projeyle yaşatıyoruz" notunu düştü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştığı videoda İstiklal Marşı'nın sözlerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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