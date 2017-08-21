Kurban pazarlarında hareketlilik

Şanlıurfa'da, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla büyük ve küçükbaş hayvanların satıldığı pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Kentte geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dört gözle beklediği Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Yenice Mahallesi’ndeki Hayvan Pazarı'nda satış yapmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala besiciler, büyük emeklerle bakıp büyüttükleri kurbanlıkları pazara çıkardı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda, bazı alıcılar fiyatların pahalı olmasından şikayetçi oldu. Kurbanlık satan besiciler ise, yem fiyatlarının pahalı olduğunu ve buna bağlı olarak küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olduğunu belirtti. Besicilerden Mehmet Kaya, geçen seneye göre küçük ve büyükbaş hayvan fiyatlarının pahalı olduğunu belirterek, bunun nedenini ise yem ve et fiyatlarının yüksek olmasına bağladı. Kaya, şu anda istedikleri satışı yapamadıklarını vurgulayarak, Kurban Bayramına son 2-3 gün kala satışların artacağını umduklarını söyledi. Küçükbaş kurbanlık koyunlar, 400 ile 900, büyükbaş hayvanlar ise 4 ile 8 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Fiyatların yüksek olması nedeniyle kurbanlık almaya gelen vatandaşlar, satıcılarla sıkı pazarlık içine girdikleri görüldü. Video: Zeynep BEŞERLER