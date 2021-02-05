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"Küpelerimle gömülmek isterim" demişti; Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

05 Şubat 2021 11:05

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı yıllar önce katıldığı bir televizyon programında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, Hüner Coşkuner'in ilk defa Nisan 2020'de kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirildiği, incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, tedavilere cevap vermeyen ve gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınan Coşkuner'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan baş sağlığı mesajında, "Klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Hüner Coşkuner'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Hüner CoşkunerTürk sanat müziği sanatçısıhayatını kaybettiKüpelerimle gömülmek isterim

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