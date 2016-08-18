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'Kumpas davaları'nda cezaevinde kalan tek asker Murat Eren tahliye anları kameraya yansıdı

18 Ağustos 2016 10:53

Askeri Yargıtay'ın hakında tahliye kararı verdiği, kumpas davasından cezaevindeki tek asker olan Yüzbaşı Murat Eren serbest bırakıldı. Murat Eren, Kartal Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu. Eren, cezaevinden çıkar çıkmaz eşine sarıldı. Eren, "Özgür olmayı daha henüz tadamadım. Komutanlarım daha tecrübeliler, bunu tatmak herhalde biraz süre alacak. Bugün 3 tane şehidimiz vardı Boğaz'da, Güneydoğu'da içeriden hançerlenmesine rağmen, hem emniyet, hem silahlı kuvvetler içeriden ciddi hançer almasına rağmen mücadelelerine devam ediyorlar" dedi.

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