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Kumluca’da hortum sonrası havadan görüntüler

25 Ocak 2019 12:28

Antalya'da dün saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtınanın bölgede verdiği zarar, sabah gün yüzüne çıktı. Kemer ve Kumluca'da iki ayrı noktada denizde oluşan ve karada etkili olan hortum felaketinin yaraları sarılmaya başlandı.

Merkez Muratpaşa ve Konyaaltı'nın yanı sıra Kemer, Finike, Kumluca, Serik, Demre ve Kaş ilçelerinde dün etkili olan hortumda 2 kişi yaşamını yitirirken, dereye uçan otomobilde bulunan Kader Buse Acar (20) akıntıya kapılarak kayboldu. Yaralanan 15 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Evlerin çatılarını uçuran hortumda ağaçlar devrildi, dev dalgalar sahili döverken, seralarda ve ekili alanlarda büyük maddi hasar meydana geldi. Hortum, kentte maddi hasar konusunda da ağır bir bilanço yarattı. Seralar başta olmak üzere ekili alanların yanı sıra birçok ev ve işyerinde ağır hasar oluştu.

Antalya Valiliği'nda oluşan kriz masası yönetiminde kentte hasar tespit çalışmalarına başlandı. Milyonlarca lira hasara yol açtığı belirtilen hortumun, turizmin yanı sıra Türkiye'nin meyve ve sebze deposu olarak görülen Antalya'ya faturası ağır oldu. Hortumun mağdurlarının yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Fırtına nedeniyle enerji kesintisi yaşanan Finike'de, ilçenin tamamına elektrik verildi. İlçede hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

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