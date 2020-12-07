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Kumar oynayan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza; polisi görünce "Cenazemiz vardı" dedi

İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı

07 Aralık 2020 11:20

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde hafta sonu kısıtlaması varken oyun oynanan kahvehaneye polis baskın düzenledi. Polisi görünce "cenazemiz vardı" diyerek kaçmaya çalışan 11 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İki daire halindeki kahvehane mühürlenerek kapatıldı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen  kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi. Polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü. İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"Cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.

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