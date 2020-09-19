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Kumar baskınında ruhsatsız silahlar ve aranan bir kişi yakalandı, 143 bin lira ceza kesildi

3 ayrı yerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

19 Eylül 2020 15:53

Bursa'da Koronavirüs tedbirlerine uymadan 3 ayrı portatif çadırda kumar oynayan kişilere yönelik operasyonda 38 kişiye 119 bin 700 lira, kumar oynayan 19 kişiye de 23 bin 350 lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri Demirtaş Bölgesi'ndeki kanal boyunca çadırdan portatif alanların kumarhane olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Aynı bölgede 3 farklı noktada kaçak portatif kumarhanede işlem yapıldı. 3 ayrı yerdeki aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 3 kişiye kumar oynatmaktan adli işlem, 3 ayrı mekanda 5 masadan 2 bin 65 lira kumar parasına el konuldu. 19 şahsa kumar oynamaktan 23 bin 350 lira idari para cezası kesilirken, 38 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına riayet etmemekten 119 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan operasyon yapılan portatif çadırdaki şahıslardan bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, kaçan O.K. isimli kişi kovalamaca sonunda yakalandı. O.K, yapılan sorgulamada 3 ayrı yaralama suçundan arandığı tespit edilerek cezaevine gönderildi.

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