Kumar operasyonunda yakalanmamak için saman dolu çuvalların arasına saklandı

İstanbul Fatih'te polisin kumar oynayanlara yaptığı baskında bir kişi üst kattaki saman dolu çuvalların arasına saklandı. Polis binada yaptığı aramada kişiyi yakaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen gün Mimar Hayrettin Mahallesi Bali Paşa Yokuşu üzerinde bir kahvehanede yaşandı. Saat 22.30 sıralarında kumar oynandığı ihbarı alan Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, kahvehaneye operasyon düzenledi. 1'i kahvehane sahibi olmak üzere 28 kişiye, kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 97 bin 132 lira, toplamda 134 bin 540 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA