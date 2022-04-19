T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

İtfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı

19 Nisan 2022 15:37

Ağrı'da dereden kum çeken 3 kişi su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı.

kumderemahsursuseviyeağrı

Diğer Videolar

Fuat Saka’nın bestelediği ‘Göç Senfonisi–Karanlık Sular’ adlı eserin dünya prömiyeri İstanbul’da yapıldı

Sultangazi'de "çocuk kaçırma" sanıldı, TikTok kurgusu çıktı

Vatandaşlar indirimli şeker alabilmek için birbirini ezdi

Fırıncılar 4 TL olmasını istiyor; 3 buçuk TL'ye ekmek satan fırınlara ceza

Kars Çevre ve Kent Hukuku Derneği: Peynir altı suları Kars Çayı'na, Çamçavuş Barajı'na dökülüyor!

Defineci tarihi eserlerle yakalandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24