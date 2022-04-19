Kum çektikleri derede su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

Ağrı'da Taşlıçay deresinden at arabasıyla kum çeken 3 kişi, aniden suyun debisi yükselince köprünün ayaklarında mahsur kaldı. Cep telefonu ile yardım isteyen 3 kişi, itfaiye ekibinin yönlendirmeleriyle demirlerden tırmanarak köprüye çıktı.

Fatih Mahallesi'nde 3 genç Taşlıçay Deresi’nde at arabasına kum yüklerken, sıcak hava nedeniyle karların erimesi sonucu suyun debisi bir anda yükseldi. At ve araba, suya kapılarak sürüklenirken, gençler, köprünün ayaklarındaki tahta ve demirlerden tutundu, cep telefonu ile yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Ağrı Belediyesi itfaiye erleri, gençleri yönlendirip demirlerden tırmanarak yukarı çıkmalarını sağladı. Suya kapılan araba kaybolurken atın da öldüğü öğrenildi.