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Kültür Bakanlığı yetkilileri Galata Kulesi'nde açıklama yaptı: Yapılan çalışma alttaki özgün mimariye ulaşma işlemidir

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy açıklamanın ardından Kule'nin alacağı yeni görünüme ilişkin bir sunum yaptı

15 Ağustos 2020 13:09

Kültür Bakanlığı yetkilileri Galata Kulesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında çekilen yıkım görüntüleri üzerine Kule'de incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Kule'de yapılan yıkım işleminin, yapıya sonradan eklenen kısımların çıkarılıp alttaki özgün yapıya ulaşma işlemi olduğun belirtildi. 

"Özgün mimariye sonradan eklenmiş olan yapıların kaldırılması ve buradaki sıvaların sökülmesi de dahil altındaki özgün  yapıya ulaşma izni alınmıştır. Şu anda kadar yapılan işlem de budur" diyen Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, söz konusun sonradan eklenen yapıların çimento harç ve beton karışımı yapılar olduğunu, bunların temizlenmesinin zaman aldığı ve restorasyon çalışmasının ikinci aşaması olan uygulama projesinin 7 Ağustos'ta kurul tarafından onaylandığını söyledi. 

Yazgı, kurulda belediye temsilcisi olduğunu da belirterek bütün projelerin açık erişimde olduğunu dile getirdi.

Açıklamanın ardından Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy gazetecilerin tartışmalara ilişkin sorularını yanıtlayarak restorasyonun tamamlanmasının ardından Kule'nin alacağı yeni görünüme ilişkin bir sunum yaptılar. 

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