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Kültür Bakanı Kurtulmuş: 18 Mart ile 15 Temmuz'daki büyük zafer arasında fark yoktur

09 Ocak 2018 18:40

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde, düşmanın 9 Ocak 1916 tarihinde Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesinin 102’nci yıldönümü nedeniyle töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, törende sadece bir anma ve hatırlama değil, aynı zamanda sonraki nesillere de aktarılacak bir ruhu ve anlayışı yeniden kuşanmak üzere bir araya geldiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. "Çanakkale gelmiş, geçmiş olan bir şey değildir. Trablusgarp, Allahuekber Dağları'nda verilen mücadele, Medine ve Kudüs’te verilen mücadele tarihte kalmış olan mücadelelerden ibaret değildir. Düşman, aynı düşmandır. Bu millette aynı millettir. Dün emperyalist olarak bu milletin karşısına çıkanlar, bugün de neo emperyalist oyunlarıyla milletin karşısına çıkıyorlar. Dün Çanakkale’de mertçe karşısına çıkmaya gayret edenler, bugün 15 Temmuz ihanetleriyle milletin karşısına çıkmaya çalışıyorlar. Onun için hiç unutmayın ki Çanakkale'de, 9 Ocak 1916’daki büyük Zaferle, 18 Mart’taki büyük Zaferle, 15 Temmuz büyük zaferi arasında hiçbir fark yoktur. Büyük bir bağlantı vardır. Biz güçlü olmak zorundayız. Büyük olmak zorundayız. Birlik içerisinde olmak zorundayız. Ortak değerlerimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

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