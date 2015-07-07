"Çocuk Bedenime Dokunma" inisiyatifinin hazırladığı "Kulaktan Kulağa" filmi, ailelerin, öğretmenlerin, doktorların, polislerin, avukat ve savcıların çocuğun beyanına inanmaması ya da inanmayı tercih etmesi sonrasında neler yaşandığını anlatıyor. Türkiye'de her üç çocuktan biri cinsel istismara maruz kalıyor. Üstelik istismar, yüzde 75 oranında çocuğun veya ailenin tanıdığı bir tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yüzden, hemen şimdi kulaktan kulağa oynamayı bırakın ve çocuk bedenlere dokunulmasına izin vermeyin! Rızası yoktur! #cocukbedenimedokunma