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Kuğulu Park ve Tunalı Hilmi Caddesi dezenfekte edildi

17 Mart 2020 12:34

Çankaya Belediyesi, Koronavirüs'e karşı ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulundurarak halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ilaçlı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Çankaya Belediyesi, Koronavirüs'e karşı halk sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor. Ülke genelinde alınan kararları göz önünde bulunduran Belediye, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor. Çankaya Belediyesi, geride bıraktığımız iki haftadan bu yana belediyeye ait birimlerde, ana binada, hizmet noktalarında, parklarda ve okullarda, dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı ilaçlama yaptı. Belediye alınan kararlar doğrultusunda halka çeşitli alanlarda hizmet verdiği merkezlerinin faaliyetlerine de geçici olarak ara verdi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanların hijyeni için kolları sıvayan Çankaya Belediyesi; Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park, Esat Caddesi, Sakarya Caddesi, Selanik Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi, Yüksel Caddesi, Karanfil Sokak, Konur Sokak, İnkılap Sokak, Bayındır Sokak ve çevrelerinde ilaçlı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

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