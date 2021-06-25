T24 LogoT24 Logo
Haberler

Küçükçekmece Menekşe Deresi kırmızıya büründü

25 Haziran 2021 09:36

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Deresi'nin rengi kırmızıya büründü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

Küçükçekmece’deki Menekşe Deresi kırmızı rengine büründü. Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu. Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Kırmızı renge bürünen dere havadan görüntülendi. Öte yandan menekşe deresi geçtiğimiz aylarda da aynı renge bürünmüştü.

küçükçekmecemenekşe deresiderekırmızıya büründümarmara

Diğer Videolar

Sinop’ta tomruklarla birlikte sahile vuran ceset 9 saatte çıkarıldı

Ordu'da heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Beşiktaş tribünlerinden "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları atıldı

Üreticiden Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatına şiirli tepki

Yangın tehlikesine karşı yola 700 bidon su konuldu

Kastamonu Cide'deki hortum kamerada

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24