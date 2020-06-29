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Küçükçekmece’de balık ölümleri devam ediyor

29 Haziran 2020 12:58

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde dün yaşanan balık ölümleri bugün de devam etti. Ekipler dün olduğu gibi bugün de göle gelerek ölü balıkları toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı.

İstanbul Küçükçekmece Gölü’nde dün sabah saatlerinde balık ölümleri meydana geldi. Gölün Avcılar tarafında kalan kıyı şeridinde görülen toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirgin etti. Ölü balıklar dün ekipler tarafından toplandı.

Bugün ölümlerin devam ettiği göle gelen ekipler, ölü balıkları tekrar toplamaya başladı. Diğer taraftan balık ölümleri sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, sabah saatlerinde göle gelerek incelemek üzere numune almaya başladı. Göl üzerinde bir saat inceleme yapan ekipler, gölün birçok noktasından numune topladı.

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