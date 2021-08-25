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Küçük uçak otoyola acil iniş yaptı: 2 yaralı

Küçük uçağın araçlara çarpması sonucu 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi

25 Ağustos 2021 13:55

ABD'nin California eyaletinde otoyola acil iniş yapan küçük uçağın araçlara çarpması sonucu 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde Piper PA-32 tipi küçük uçak teknik arıza nedeniyle otoyola acil iniş yaptı. Uçağın iniş yaptığı sırada otoyoldaki araçlara çarpması sonucu iki kişinin hafif yaralandığı, uçaktaki iki kişinin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kaza sonrası otoyol yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılırken beton bariyerin üstüne çıkan uçak, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Uçağın otoyola iniş anı Ian Dyer'a ait araç kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, uçağın iniş yaptıktan sonra beton bariyere çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: İHA

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