T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kucağında bebeğiyle eşinden dayak yiyen kadın şikayetçi olmadı

31 Ekim 2018 15:41

Kahramanmaraş'ta tartıştığı eşi A.K.'yı (24) kucağında bebek varken döverek bayıltan Musa K. (29) gözaltına alındı. A.K, eşinden şikayetçi olmadı. Olay, dün öğle saatlerinde Şazibey Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Musa K., kucağında bebek, yanında da 2 çocuğu olan eşi A.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. eşini defalarca tokatladı. A.K., aldığı darbelere dayanamayarak bayılıp düştü. Tüm bu yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis, Musa K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan A.K. ise eşinden şikayetçi olmadı. Musa K.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

kadına şiddetşikayetçi olmadıkucağında bebek varkenkadınkocadayaktokat

Diğer Videolar

"Muhtemelen bütün Paris gazeteleri bunu yazacak"

Karantina süreleri biten vatandaşlar konuştu: Şu anda Anıtkabir'e gitmeyi düşünüyorum

Diyarbakırlı esnaftan 'Sevgililer Günü'nde imkanı olmayanlara ücretsiz çiçek ve plaket

İstanbul'da yolculara sürpriz...

Motosikletin otobüsten inen kadına çarpma anı kamerada

İmamoğlu açıkladı: Halk ekmek 75 kuruş olmaya devam edecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için Erdoğan'dan talimat...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu iddialarına yanıt ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

'200 öğrenciye her ay 300 TL' burs sözü alan Haluk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24