Kripto para fenomeni olmak | "Bir tweetim 4.000 dolar falan ediyor"

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin.... Türkiye'de kripto paralar her geçen gün daha fazla ilgi çekiyor. Fakat ekonomik gelir seviyesi düştükçe bir umut olarak görünen kripto piyasası ise kişilerin umutları doğrultusunda ilerlemiyor. Bir haberle tepetaklak olan kripto borsaları, bazıları tarafından kumar olarak dahi görülüyor.

Büyük bir çoğunluk, bir finansal teknoloji ürünü olan kripto para trade etmek için bol takipçili "influencer" Twitter hesapları ya da bu hesapların Telegram gruplarının yönlendirmeleriyle ilerliyor. Kripto para fenomeni ne yapar? Ayı sezonunda mı, boğada mı daha çok fenomen ortaya çıkıyor? Bu ünü kötüye kullananlar var mı? Kripto para fenomenleri nasıl para kazanıyor?

Plus 90 Youtube kanalı, konuyu 2021 Binance Avrupa Yılın Kripto İçerik Üreticisi seçilen ve fenomen olarak para kazanmakla ilgilenmediğini söyleyen 217.000 takipçili Ekonomist Efe Bulduk; kendi şirketi kapsamında bir borsa sponsorluğuyla kripto eğitimleri veren Stevedabitcoin hesaplı Derya Türker; bir yerli borsada Hazine Uzmanı olarak çalışan ve günlük piyasa haberleri yapan Gökçe Çalışan ve yanlış yönlendirme yapan sosyal medya hesapları nedeniyle mağdur olmuş Ateş Yanangün ile mercek altına aldık.