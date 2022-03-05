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Kravatlı simitçi: 40 kilometre yürüyorum, işimi severek yapıyorum

"Günde 40 kilometre yürüyorum. İşimi severek yapıyorum"

05 Mart 2022 16:35

Bursa’da memur emeklisi Ahmet Berksun,  soğuk havaya rağmen takım elbise ve kravatıyla simit satıyor. Emekli olduktan sonra canı sıkılınca çalışmaya karar verdiğini söyleyen Berksun, takım elbise ve kıravatan vazgeçemediğini söyledi. 

Şıklığından ve temizlikten taviz vermeyen kravatlı simitçi Bursa’nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek yüzlerce simit satmayı başarıyor. Kravatlı simitçinin özel müşterileri telefonla kendisinden simit sipariş ediyorlar. 

Günde 40 kilometre yürümesine rağmen işini severek yaptığını söyleyen  Berksun, "Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum. Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum" dedi. 

 

Ahmet BerksunKravatlı simitçitakım elbiseli simitçiBursa

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