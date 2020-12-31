Kraliyet ailesi ve dünyaca ünlü isimlerden yılbaşına özel pozlar...

Kraliyet ailesi üyeleri ve birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yılbaşı paylaşımı yaptı.

Aralık ayında birçok ünlü isim evlerini yılbaşına uygun dekore etmeye başladı. Çam ağacı kurarak evlerini süsleyen aileler, o hallerini sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Her yıl geleneksel olarak basılan Kraliyet ailesi Noel kartlarında eksik tamamlandı. Kensington Sarayı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gözde çifti Prens William ile Kate Middleton'ın geleneksel Noel kartını yayınladı. Prens William ile Kate Middleton, geleneksel Noel kartı için çocuklarıyla kamera karşısına geçti. Saraydan yapılan paylaşımda "Dük ve Düşes ailelerinin Noel kartı fotoğrafını paylaşmaktan mutluluk duyuyor" notu yazıldı.

Çocukları ve köpekleriyle poz verdiler

Meghan Markle ve Prens Harry çifti, yakında iki yaşına girecek olan oğulları Archie, köpekleri Guy ve Pula ile birlikte poz verdi. Fotoğrafta en çok dikkat çeken, küçük Archie'nin tıpkı babası Prens Harry gibi kızıl saçlı olmasıydı.

Öte yandan Prens Charles ile Camilla Parker'ın da yeni yıl kartı paylaşıldı. Cornwall Dükü ile Düşesi İskoçya'daki Birkhall bahçelerinde çiçekler içinde poz verdi.

Kraliçe ağacın önünde yeni yıl pozu verdi

Sarayın sosyal medya hesabından son olarak Kraliçe II. Elizabeth'in yılbaşı ağacının önünde verdiği poz yayınlandı. Paylaşımda Kraliçe'nin dünyanın dört bir yanında insanların zorluklara çok iyi ayak uydurduğu ve bu durumdan gurur duyduğu belirtildi.

Trump ve Melenia Trump da yeni yıl için objektiflere poz verdi

ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ise Beyaz Saray'ın büyük merdivenlerinde yeni yıl pozu verdi.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'da danışmanı olarak çalışan kızı Ivanka Trump da eşi Jared Kushner ile poz verdi. Ivanka Trump eşiyle olan pozunu "Mutlu noeller" notuyla Instagram hesabından paylaştı.