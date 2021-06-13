T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kraliçe Elizabeth fotoğraf çekilen G7 liderlerini güldürdü: Keyif alıyor gibi mi görünmeniz gerekiyor?

13 Haziran 2021 11:18

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, G7 liderlerinin katıldığı resepsiyonda çekilen toplu fotoğrafta "Keyif alıyormuş gibi mi görünmeniz gerekiyor?" diyerek liderleri güldürdü.

The Independent'ta yer alan habere göre, Kraliyet ailesi G7 liderleri ve eşlerini ağırlayan bir resepsiyon düzenledi. 

 

Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra Prens Charles, Prens William ve Düşes Kate Middleton da resepsiyona katıldı. 40 dakika süren resepsiyondan sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Çekim sırasında Kraliçe, "Keyif alıyormuş gibi mi görünmeniz gerekiyor?" diyerek G7 liderlerini güldürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, çekimin sonunda Kraliçe'nin yanına giderek "Bizim için bunu yaptığınız için teşekkür ederim" dedi. 

 

kraliçeelizabethG7zirvefotoğrafçekim

Diğer Videolar

Gazeteci Zeynel Lüle, Marmaris Hisarönü Mahallesi'nden son görüntüleri paylaştı

Rus kozmonotlar, Nauka modülünün içinden yeni görüntüler paylaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ağustos 2021

Ormanlar kül oldu, tartışma aynı: Yangın uçakları nerede?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Limanı'ndan paylaştı: Denizimizi kirletenleri bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!

Marmaris’te yangın: Çam ağaçlarının çoğu yandı, arıcılık zor durumda

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24