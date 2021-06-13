Kraliçe Elizabeth fotoğraf çekilen G7 liderlerini güldürdü: Keyif alıyor gibi mi görünmeniz gerekiyor?

Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth, G7 liderlerinin katıldığı resepsiyonda çekilen toplu fotoğrafta "Keyif alıyormuş gibi mi görünmeniz gerekiyor?" diyerek liderleri güldürdü.

The Independent'ta yer alan habere göre, Kraliyet ailesi G7 liderleri ve eşlerini ağırlayan bir resepsiyon düzenledi.

Kraliçe Elizabeth'in yanı sıra Prens Charles, Prens William ve Düşes Kate Middleton da resepsiyona katıldı. 40 dakika süren resepsiyondan sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Çekim sırasında Kraliçe, "Keyif alıyormuş gibi mi görünmeniz gerekiyor?" diyerek G7 liderlerini güldürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel, çekimin sonunda Kraliçe'nin yanına giderek "Bizim için bunu yaptığınız için teşekkür ederim" dedi.