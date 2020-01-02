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Koyunlarına askerî düzende yürümeyi öğreten çoban viral oldu

02 Ocak 2020 11:15

Çin'de bir çoban, yaklaşık 400 koyundan oluşan sürüsüne askeri düzende yürümeyi öğretti. Koyunların tek sıra halinde ve düzenli yürüdüklerinin görüldüğü görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Çin Halkın Günlüğü gazetesine konuşan Nie isimli çoban, "Koyunlarım eve giderken her gün bu şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı. 

Her yürüyüş sırasında diğerlerinin takip etmesi için bir 'lider koyun' belirlediğini söyleyen Nie, koyunların yürüdüğü görüntüleri internette paylaşınca yaklaşık 6.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Nie ayrıca, koyunlarının hepsinin 'iyi huylu' olduğunu ve her koyunun kendisine konulan isimleri tanıyarak çağrıldıklarında geldiklerini söyledi. 

Koyunları askeri düzende ve tek sırada yürütmenin daha kolay olduğunu söyleyen Nie, böylelikle hayvanlarının da arazideki çukur ve engellere karşı korunduğunu belirtti.

Nie'nin paylaştığı görüntülere yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, koyunlarla ilgili "Askeri eğitim" ifadesini kullandı.

Bir diğer kullanıcı ise, "Koyunlar çok iyi eğitilmiş" yorumunu yaptı.

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