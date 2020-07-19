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Koyun çanı üretiyor, taleplere yetişemiyor: 100 ile 500 lira arasında satıyorum

19 Temmuz 2020 18:11

Yozgat'ta 20 yıldır koyun çanı üreten İsmail Kuraner, ürettiği çanları Türkiye'nin birçok noktasına gönderiyor. Günde ortalama 2 tane, yılda yaklaşık 600 tane çan ürettiğini belirten Kuraner, taleplere yetişemediğini söyledi. Türkiye'nin her tarafından sipariş aldığını ve 20 yıl önce sattığı çanların tamiratıyla da uğraştığını ifade eden Kuraner, "Her hayvan için ayrı özellikte ve büyüklükte çan ve zil yapıyorum. Bu meslek el becerisi gerektiren bir meslek. Elimden geldiğince talepleri karşılayabilmek için el emeği göz nuru ile üretimi gerçekleştiriyorum. Bu işi severek yapıyorum. Çanları da büyüklüğüne göre 100 ile 500 lira arasında satıyorum" dedi.

Yozgat genelinde sadece kendisinin çan ürettiğini ifade eden Kuraner, birçok meslekte olduğu gibi kendisinin de çırak yetiştirme şansının olmadığını, kendi çocukları dahil çoğu kişinin el sanatlarını seçmediğini söyledi.

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