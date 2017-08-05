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Köylülerden kömür ocağı tepkisi: Bu mu önlem?

05 Ağustos 2017 15:27

AYDIN'ın Koçarlı İlçesi'nde, 5 yıldır faaliyet gösteren bir kömür ocağındaki kazı çalışmalarının arazilerine ve hayvanlarına zarar verdiğini ileri süren mahalleli, tepki gösterip yetkililerden önlem alınmasını istedi. Koçarlı'ya 30 kilometre mesafedeki kırsal Mersinbelen Mahallesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağındaki çalışmalar nedeniyle yakındaki arazilerinde çatlaklar oluştuğunu, toprak kaymalarının yaşandığını ileri süren mahalle sakinleri, bu duruma tepki gösterdi. Hayvanlarının da kazılan çukurlara düşerek telef olduğunu söyleyen mahalleli, yetkililerin önlem almasını istedi. 25 dönümlük arazisinde çatlaklar oluştuğunu ileri süren Akın Kurt, "Madeninin açtığı çukurlara hayvanlarımız düşüyor. 4 büyükbaş hayvanım bu şekilde telef oldu. Telef olan hayvanlarımızı biz görmeden gömüyorlar. Tek bir tarlam var. O da oluşan çatlak nedeniyle ortadan ikiye bölündü" dedi.

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