Köyceğiz'deki yangın 13.günde devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz günü başlayan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürülüyor.

Alevlerin sarp ve vadinin yer aldığı alanda olması, karadan çalışmayı olumsuz etkilerken, havadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Bölgedeki son durumu aktaran DHA muhabiri Tolga Taşçı, "Alevler hala devam ediyor ve zaman zaman da büyüyebiliyor. Alevlerin olduğu bölgeye karadan ulaşmak neredeyse imkansız" dedi.

Bölgede, havadan 9 helikopterle aralıksız müdahalede bulunuluyor.