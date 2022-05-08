Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: "Ben AK Parti üyesiyim, bize hizmet edilmiyor"

08 Mayıs 2022 13:58
Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar, ‘Ben AK Parti’nin üyesiyim. Bize hizmet edilmiyor’ dedi.
Bingöl’ün Yolaçtı köyünde elektrikler uzun süredir verilmiyor. Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.
Babayiğit tırmandığı direkte, “Ben AK Parti’nin üyesiyim. TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.
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