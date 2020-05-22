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'Kovboy Muhtar' mahalleyi atıyla geziyor

22 Mayıs 2020 12:40

Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, kovboy kıyafeti ile atına binip Koronavirüs günlerinde mahalleyi geziyor. Mahallede kovboy olarak dolaşan muhtarın bu davranışı mahalle sakinleri tarafından da beğeniliyor. 

Yeni tip Koronavirüs döneminde farklı bir atmosferi mahalleliye yaşatmak için çocukluğunda çok sevdiği kovboy filmlerinden esinlenen Merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, atına binip kovboy kıyafeti ile mahalleyi teftiş ettiğini ve mahalleyi dolaştığını belirtti. 

Tuğba Somkaya, “Muhtar olalı 1,5 yıl oldu. Şimdi de iki üç aydır korona denen bir şey var. Kovboy kıyafetimi giyip, mahalleli ile sosyal mesafeyi korumak ve mahallelinin evlerine kapandıkları bu günlerde bu konuyu görsel olarak bir şov, bir şenlik gibi düşündüm. Hem mahalleyi teftiş ediyorum, hem mahallelinin bir eksiği ve talepleri varsa onu yetkililere iletiyorum. Geçmişte özellikle bu dönemlerde mahallede dilek balonu, uçurtma şenlikleri yaptık. Şimdi ise korona virüs nedeniyle hiçbir etkinlik yapamadığımız için bu yıl da hem görsel şov hem de işimizi takip etme açısından atlı kovboy olmayı düşündüm” dedi. 

Atlı kovboy olarak mahalleyi dolaştığında tepkilerin çok olumlu olduğunu ifade eden muhtar Tuğba Somkaya, “Kovboy muhtar' diyorlar. Atımla araçların giremediği ara sokaklara olsun parklara olsun atla giriyoruz vatandaşa her şekilde ulaşıyoruz“ diye konuştu. 

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