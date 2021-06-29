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Kosta Rika’da Vieja yanardağının patlama anı kamerada

29 Haziran 2021 11:41

Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı. Patlama ile dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı.

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’da bulunan Rincon de la Vieja yanardağı patladı. Yetkililer, son yılların en şiddetli patlaması olduğunu ifade etti. Yaklaşık 3 dakika süren patlamada dumanlar yaklaşık 2 kilometre yüksekliğine ulaştı. Bölgede tahliye uyarısı yapılmazken, Ulusal Risk Önleme ve Acil Durum Yönetimi Komisyonu durumu değerlendirmek için bir ekip görevlendirildiğiniğ açıklayarak insanların bölgeye yaklaşmamaları çağrısında bulundu.

Kosta Rika'da 5 aktif volkan bulunuyor.

Kosta RikaVieja yanardağıpatlama anı

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