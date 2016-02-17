Koş DiCaprio koş, Oscar'ı tut

Defalarca aday olan ancak bir türlü Oscar ödülünü kucaklayamayan ABD'li aktör Leonardo DiCaprio'nun kaderi, jüriden alınıp halktan insanların eline bırakıldı. İngiliz The Line animasyon stüdyosu DiCaprio'nun Oscar'ı yakalamaya çalıştığı bir oyun geliştirdi. Leo's Red Carpet Rampage (Leo'nun Kırmızı Halı Hücumu) isimli oyunda DiCaprio hızla ilerleyen Oscar'ı kovalıyor ve bir yandan da zıplarken Altın Küre gibi başka ödülleri toplayarak puan kazanıyor. DiCaprio oyundaki diğer rakibini geçemediğinde veya Oscar'ın çok gerisinde kaldığında oyunu kaybediyor. Oyun redcarpetrampage.com sitesinden oynanabiliyor.