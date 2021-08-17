Koruma altındaki "Acarlar Langozu'nu" besleyen derenin suyu kapkara

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan ve 1. derece Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınan Acarlar Longozu’nu (su basar ormanı) besleyen dere, kapkara akıyor. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, “Bu yetki kimin, buraya kim bakacak. Bende mi, sizde mi? Gelin, kanalın haline bakın” dedi.

Kaynarca ilçesi Topçu Mahallesi'nden başlayıp Birlik ve Ortaköy mahallelerinden geçen, 1998 yılında Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun aldığı kararla ile 1. derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Acarlar Longozu’nu besleyen dere siyah akıyor.

Sorunu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirdiğini ve 16 farklı birimin derenin temizlenmesi için görevlendirildiği yönünde yanıt aldığını belirten Ortaköy Mahallesi Muhtarı Muzaffer Aydın, çalışmalara henüz başlanmadığını belirtti. Aydın, şunları söyledi:

“Büyük Kaynarca Mahallesi’nin kanalizasyonu bu kanala bağlanmakta, fosseptikleri bu kanala akıyor. Fabrikaların atık suları bu kanala akıyor. Sözde, kuş cennetini (Acarlar Longozu) besleyen birinci kanal bu. Gelin, buyurun haline bakın.

Sayın Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanım Ekrem Yüce, gönder memurlarını incelesin. Sayın Kaynarca Belediyesi Başkanım Murat Kefli, buyurun kanalın haline bakın. Bu yetki kimin, buraya kim bakacak. Bende mi, sizde mi? Gelin, kanalın haline bakın. Kanalı ona göre değerlendirin.

"Cumhurbaşkanı'nın görevlendirdiği 16 birim nerede?"

Geçen sene ben, CİMER’e şikayet ettim. Sayın Cumhurbaşkanı’mın vermiş olduğu cevap; ’16 tane birime emir verdim. Kesinlikle bulunacak ve gereken işlem yapılacak.’ Buyurun bakın kanalın haline. Bir senedir, nerede bu 16 birim. Hepsi aylığını alıp çoluk çocuğuna ekmek götürüyor.

Çevredeki bütün fosseptikler kanala bağlanmış. Fabrikaların atıkları akıyor. Kim ilgilenecek bununla? Köylü mü, devlet mi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mı, belediye mi? Hepsini göreve davet ediyorum. Bu kanalın bir an evvel temizlenip eski haline, su içilebilir hale gelmesi bul milletin elinde. Balık, kuş gibi bütün canlıların yaşaması için istiyorum, bu da milletin elinde. Buyurun arkadaşlar, kokudan durulmuyor burada. Kanalın hali zift gibi. Devlet yetkililerini görev başına davet ediyorum.” (ANKA)