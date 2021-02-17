Korsanlar tarafından kaçırılan gemici yaşadıklarını anlattı

Gine Körfezi açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinde reis olarak görev yapan ve girişimler sonra kurtarılarak önceki gün Türkiye’ye getirilen gemicilerden Vedat Aksan yaşadıklarını anlattı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli geminin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmasının ardından rehin alınan 15 Türk gemiciden birisi olan ve gemide ‘reis’ olarak görev yapan Vedat Aksan 21 gün süren esaretin ardından girişimler sonrası önceki gün ailesine kavuştu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da kaçırılan gemide rehin alınan ve 21 gün tutsak olan Vedat Aksan’ı evinde ziyaret etti.