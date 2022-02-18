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Cumhurbaşkanı için lokma dağıtan vatandaş: 2023 yılında zirveye çıkacak, yüzde 75 oy bekliyoruz

"Ne CHP’den ne diğerlerinden, siyasi hiçbir oluşumdan bu zamana kadar hayır görmedik"

18 Şubat 2022 10:59

Kahramanmaraş’ta bir kişi, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için sokakta lokma dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin koronavirüse yakalanması ve ardından sağlığına kavuşması üzerine Kahramanmaraş’ta Hacı Altun isimli bir vatandaş, Ulu Cami civarında 100 kilo lokma tatlı dağıttı. Yoldan geçen vatandaşlara ikram edilen tatlılar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua edildi.

Hacı Altun, lokma dağıtımıyla ilgili şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı ve eşinin şifa bulmasından dolayı tatlı ikramında bulunduk. Cumhurbaşkanımız 2023 yılında zirveye çıkacak. Yüzde 75 oy bekliyoruz. Görüyoruz ki, halkımızın teveccühü ortada. Hiç kimse duasını esirgemedi. Herkes dua ediyor. Türk halkına sesleniyorum. Ne CHP’den ne diğerlerinden, siyasi hiçbir oluşumdan bu zamana kadar hayır görmedik. Reis geldikten sonra, sağlıkta, yolda, okulda, hastanede her şeyde en ön plana çıktık. Bunu göz ardı etmeyelim inşallah. Ben buradan halkımıza gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim.” 

KahramanmaraşCumhurbaşkanı Erdoğan100 kilo lokma tatlısı dağıttıkoronavirüsEmine ErdoğanHacı Altun

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